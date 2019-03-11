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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA),
11.03.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Rapor mahkemeye ulaştı! FETÖ'den 14 savcı ve hakime takım elbise talimatı

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Rapor mahkemeye ulaştı! FETÖ'den 14 savcı ve hakime takım elbise talimatı

FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş  Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık  hakkında açılan davada Aydınlı Grup Şirketleri ile ilgili bilirkişi ön raporu mahkemeye ulaştı. Raporda incelemeler sırasında tespit edilen e-posta yazışmasına da değinildi. "Hakim ve savcılara takım elbise" başlıklı mailde şirket çalışanı Esra Turan'ın 3 Nisan 2013 tarihinde Salih Güneş'e mail attığı, aynı mailin İlyas Kavurmacu ve Mehmet Ali Gün'e atıldığı, mailde hakim ve savcılar için takım elbiselerin hazırlanıp teslim edilmesi istendiği ifade edildi.

Ön raporda, Mehmet Ali Gün ve İlyas Kavurmacı'ya da gönderilen mailde FETÖ üyeliğinden haklarında dava açılan Ergenekon, Balyoz ve Şike gibi davalara bakan hakim ve savcılara takım elbise gönderilmesi istendiği belirtildi. Maili gönderen şirket çalışanı Esra Turan ise "3 Nisan 2013 tarihinde hakim ve savcılara takım elbise hazırlanması ile ilgili talimatı Mustafa Şevki Kavurmacı'dan aldım" şeklindeki ifadesi de raporda yer aldı. 

ÖN RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

Raporda, mahkemenin Aydınlı Grup bünyesinde yer alan şirketlerin 2013 yılından itibaren yasal defter ve dayanak belgeleri ile bilgisayar kayıtları irdelenmek suretiyle mali hareketleri üzerinde inceleme yapılmasına karar verildiği, şirketlerin 2013-2014-2015-2016-2017 ve 2018 yıllarına ait ayrıntılı mizanları ve dayanak belgeleri ile bilgisayar kayıtları üzerince yapılan incelemelerin halen devam ettiği, ön raporun hazırlandığı ifade edildi. 

"MAİLDE 14 SAVCI VE HAKİME TAKIM ELBİSE İSTENMİŞ"

Raporda incelemeler sırasında tespit edilen e-posta yazışmasına da değinildi. "Hakim ve savcılara takım elbise" başlıklı mailde şirket çalışanı Esra Turan'ın 3 Nisan 2013 tarihinde Salih Güneş'e mail attığı, aynı mailin  İlyas Kavurmacu ve Mehmet Ali Gün'e atıldığı, mailde hakim ve savcılar için takım elbiselerin hazırlanıp teslim edilmesi istendiği ifade edildi. Mailde, "Aşağıda bedenleri belirttiğim takım elbiseler, üretimden yeni çıkmış, iki düğmeli, koyu renk ve A kalite yeşil kartlı hiç belli olmayacak şekilde hazırlayıp isimlerini de mutlaka askılarına yapıştırıp teslim etmeni rica ediyorum" ifadeleri yer aldı. Takım elbise istenen savcı ve hakimlerin isimleri ise şöyle:  "Savaş Kırbaş, Bilal Bayraktar, Orhan Gödel, Mehmet Berk, Hüseyin Kaplan, Fikret Seçen, Cihan Kansız, Ali Efendi Peksak, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Metin Özçelik ve Hüseyin Ayar." 

"TALİMATI MUSTAFA ŞEVKİ KAVURMACI'DAN ALDIM"

Faturada müşteri bölümünde "Bağış yardım hesabı" olarak yer aldığı belirtilirken çalışan Esra Turan'ın da konuyla ilgili ifadesine de ön raporda yer verildi. 29 Ocak 2019'da alınan ifadesinde Esra Turan'ın  "3 Nisan 2013 tarihinde hakim ve savcılara takım elbise hazırlanması ile ilgili talimatı Mustafa Şevki Kavurmacı'dan aldım. Adil Akgül (tanımam) isimli şahsın elden verdiği listeyi (tanımam) bana verdi. Ürünleri hazırlayıp ona teslim etmemi söyledi. Listede olan hiçbir kişiyi tanımam" dediği kaydedildi.

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