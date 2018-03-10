Rapor gerilimi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önceki gün kendilerine de raporu iletmek istediklerinde randevu taleplerini geri çeviren MHP’nin dün bir görevlileri aracılığıyla Meclis gruplarından raporu istediğini açıkladı. Özel yazılı açıklamasında, “Bir görevli aracılığıyla değil, yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda, taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz” dedi. Özel, Twitter’dan da “Büyük ağabeyleri randevuyu kabul edince mahcup oldukları anlaşılıyor” eleştirisini getirdi.



MERAK ETMİYORUZ

MHP’li Erkan Akçay ise Hürriyet’e, raporun kendilerinin bilgisi dahilinde istenmediğini belirterek şunları dedi: “MHP grubu olarak böyle bir talebimiz yok. Kaldı ki raporu AK Parti’ye verdiler, görüşme yapmak isterse AK Parti yapar bizimle. Raporlarını merak etmiyoruz. Önerileri varsa yapacakları şey Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerde önerge vermekti.



Bunlar değişiklik önergesi vermedi, sadece anayasaya aykırılık ve bütün maddeler metinden çıkarılsın önergeleri verdiler. Ondan sonra da çıkıp komisyonda teklifin noktası, virgülü daha değişmedi diye şikâyet ettiler.”



RAPORU İSTEYEN GÖREVLİ

CHP’li Özel, rapor tartışmasıyla ilgili MHP’nin tepkisi üzerine ikinci bir açıklama yaparak, raporu kendilerinden isteyen MHP grup görevlisinin adını verdi. Saat 10.45 sıralarında grup basın danışmanları Tuncay Keser’in odasına gelerek raporun bir örneğinin MHP grubu tarafından talep edildiğini söyleyen Özel, “Ardından grup başkanvekillerimizle yaptığımız istişare sonucunda bu talebin karşılanmaması kararlaştırılmıştır. Açıklamamızda raporun yetkili bir kişi tarafından talep edilmediği de özellikle vurgulanmasına karşın MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın açıklamaları şaşkınlıkla karşılanmıştır” dedi.



MHP’li Erkan Akçay da düzenlediği basın toplantısında, grup personelleri Ömer Çakmak’ın raporu kişisel merakından sorduğunu savundu.



