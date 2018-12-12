Rapor geldi: “İnfazı yapan kişi, sanık değil”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRapor geldi: “İnfazı yapan kişi, sanık değil”
GeriGündem Rapor geldi: “İnfazı yapan kişi, sanık değil”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
12.12.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Rapor geldi: “İnfazı yapan kişi, sanık değil”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rapor geldi: “İnfazı yapan kişi, sanık değil”

DEAŞ terör örgütünden aldığı emir ile 2016 yılı içerisinde örgüte muhalif öz kardeşini canlı yayında infaz ettiği iddia edilen ve yasa dışı yollardan girdiği Kayseri’de polis ekiplerince yakalanan DEAŞ’lı ile birlikte 2’si tutuklu 10 sanık hakkında karar çıktı. Gelen raporda infazı gerçekleştiren kişinin tutuklu sanık olmadığı tespit edilirken, sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. ile Yusuf M. ve avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Sabir K., Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K., Mahmud Ş., Şehab el B., Raad el B., Abdurrahman Y. ve Mohanad İbrahim Yaseen A. duruşmaya katılmadı.

2016 yılı içerisinde DEAŞ terör örgütünden aldığı emir ile örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek infaz ettiği iddia edilen ve bu infaz görüntülerinin de DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Görüntülerdeki kişi ben değil, kardeşimdi. Kardeşim de DEAŞ’tan kaçmak isterken öldürüldü. Kardeşim 1979 doğumluydu. Ben hastayım, DEAŞ’lı değilim” dedi.
Diğer sanık Yusuf M. de “Diğer şahıs ile hiçbir ilişkim yok” diyerek tahliyesini istedi.

RAPOR GELDİ: “İNFAZCI, TUTUKLU SANIK DEĞİL”

Önceki celselerde fotoğrafları çekilen Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. ile ilgili Adli Tıp Kurumu’nda canlı yayındaki infaz görüntülerinin karşılaştırılması için beklenen raporun geldiği raporda infaz görüntüsündeki kişinin farklı kişi olduğu tespit edildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader A. ile Yusuf M.’ye ‘DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar Mahmud Ş., Mohammed K., Raad E. ve Mohanad İbrahim Yaseen A.’ye aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Abdulrahman Y., Şahap El B., Sabir K. ve Mohammed İbrahim Yaseen Y., hakkında ise beraat kararı verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulkhaleq Abdulqader A. hakkında infaz görüntüleri ile ilgili gelen rapor doğrultusunda ‘adam öldürme’ eylemi olarak değerlendirmeyip, infazı gerçekleştiren kişinin tutuklu sanık olmadığı kanaatine vardı.

Öte yandan, mahkeme emniyetteki ilk ifadesinde bazı isimler verdiği ve kardeşine karşı yapılan infazı kabul etmese de üyelik suçlamasını kabul ettiği ancak mahkemedeki aşamalarda DEAŞ üyeliğini kabul etmediği için sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da kar yağışı başladı... İşte ilk görüntü

Mehmet Özhaseki’den son dakika açıklaması! Önümüzdeki günlerde…

Şehit Emniyet Müdürü'ne yürek yakan veda... "Bunu hiç hesaba katmamıştı"

17-25 Aralık belgeleri Akın İpek'in şirketinden servis edilmiş