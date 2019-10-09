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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
09.10.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Rapor çıktı: Halıfleks üzerindeki lekeler kan değilmiş

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Rapor çıktı: Halıfleks üzerindeki lekeler kan değilmiş

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili olay yerindeki kan, tükürük, sperm gibi biyolojik lekelerin tespiti için alınan örneklerin incelemesi tamamlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nün raporunda halıfleks üzerindeki lekelerin kan izi olmadığı belirtildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın son celsesinde Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, olay sonrası plaza katında savcılık ve polis tarafından yeterince inceleme yapılmadığını ve delillerin toplanmadığını ileri sürdü.

Yıldırım, bu nedenle plazadaki ofiste yapılan keşif sonrasında Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından yapılan incelemeye ilişkin hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Raporda birtakım değişik dalga boyunda ışık veren cihazlarla yapılan incelemede halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi birtakım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü. Mahkemeye sunulan raporda, bu izlerin olay günü plaza katında çekilen fotoğraflarla yapılan karşılaştırma sonucu tespit edildiği de iddia edildi.

25 AYRI ÖRNEK ALINDI

Mahkeme de iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plaza katında inceleme yapılması kararı aldı. 17 Temmuz'da da naip hakim gözetiminde raporu hazırlayan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, mahkemenin belirlediği bilirkişiler ve taraf avukatlarının katılımıyla plaza katında inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası aralarında dairede bulunan halıfleks üzerindeki lekeler de dahil olmak üzere 25 ayrı yerde tespit edilen biyolojik leke örnekleri alındı.

'KAN VE MENİ YOK'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gönderilen lekelerin incelemesi tamamlanarak, sonuçlar davanın görüldüğü Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Raporda, söz konusu halıfleks üzerindeki lekelerin 'kan' ve 'meni' (sperm) olmadığına dikkat çekilerek, "1 ve 2 numaralı bulgular üzerinde kan örneği bulunamamıştır. 1 numaralı bulgunun 'A' ve 'D' ile işaretlenen bölgeleri ve 2 numaralı bulgunun 'E', 'F' ve 'G' ile işaretlenen bölgeleri üzerinde bulunan vücut sıvısı örneklerinde 'meni' bulunamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

ÖRNEKLER KARŞILAŞTIRILAMADI

Raporda plazadaki ofiste farklı noktalarında alınan ve numaralandırılan birçok biyolojik leke için "Kontrol amaçlı alınan örnekler genetik analizlere cevap vermemiştir" denilirken, Şule Çet’in atıldığı iddia edilen odada bulunan biyolojik lekeler için ise "1 numaralı bulgunun 'A' ve 'D' ile işaretlenen ve 2 numaralı bulgunun 'E', 'F' ve 'G' ile işaretlenen bölgeleri üzerinde bulunan vücut sıvısı örnekleri ile 8 ve 15 numaralı svap örneklerinde olay ile ilgili mağdur ve şüpheli şahıslara ait mukayese, biyolojik örnek ya da DNA profili gönderildiği taktirde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte genotipler elde edilmiştir."

Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı
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