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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.03.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Rapor alamayınca 'O doktorun kafasına sıkacağım' diye tehdit etti

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Rapor alamayınca 'O doktorun kafasına sıkacağım' diye tehdit etti
AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen

SAMSUN'da, Aile Sağlığı Merkezinden iş başvurusu için talep ettiği sağlık raporu kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kendisine verilmeyen bir kişi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) arayarak, "Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım" tehdidinde bulundu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Polis, doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

Geçen çarşamba günü Aile Sağlığı Merkezine giden bir kişi, aile hekiminden iş başvurusu için sağlık raporu istedi. Aile hekimi tarafından kanuna aykırı olduğu ifade edilen rapor talebi kabul edilmeyen kişi, SABİM'i arayarak doktordan şikayetçi oldu, "Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım" tehdidinde bulundu. Olayı öğrenen AHEF yetkilileri ve aile hekimi, polise başvurarak suç duyurusunda bulundu. Polis, doktoru tehdit eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

'TEHDİT BİR SUÇTUR'

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, SABİM görevlilerinin, tehdit suçunu yetkili birimlere bildirmediğini iddia ederek, şunları dedi:

"Bu ve benzeri olaylarda işlenen suçu adli mercilere bildirmeyen görevli, Türk Ceza Kanunu'nun 279'uncu maddesi uyarınca suç işlemektedir. Görevini yerine getirmeyen yetkililer o gün ve bir sonraki gün doktor arkadaşımızın can güvenliği açısından poliklinik hizmetini devam ettirememesinin de müsebbibidirler. Konu, Samsun Aile Hekimleri Derneği tarafından en üst düzeyde adli mercilere iletilmiş olup, Derneğimiz ve Federasyonumuz tarafından yakinen takip edilmektedir. "

'SABİM ASIL GÖREV VASFINI KAZANMALI'

SABİM'in şikayet hattı olmaktan daha önemli vasıfları olduğunu ifade eden Dr. Sezen, "Üzülerek belirtmek isterim ki vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin sınırı yoktur. Bunun karşılığında iletişim merkezi kanalı ile hekim arkadaşlarımızın gıyabında işlenen küfür, hakaret ve tehdit gibi suçlar da bu son yaşadığımız olayda olduğu gibi cezasız kalmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında bizler Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak belirtmek isteriz ki; SABİM asıl görevi olan iletişim hattı vasfını kazanmalı, bir ihbar ve şikayet hattı olmanın ötesine geçebilmeli, ülkemizde vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli bilgiyi toplama konusunda daha verimli çalışmalar yapmak üzere yeniden yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

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