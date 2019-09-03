Rapor alamadığı için doktorları döven maganda dehşet dolu anlar yaşatmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRapor alamadığı için doktorları döven maganda dehşet dolu anlar yaşatmış
GeriGündem Rapor alamadığı için doktorları döven maganda dehşet dolu anlar yaşatmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/İZMİR (DHA)
03.09.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Rapor alamadığı için doktorları döven maganda dehşet dolu anlar yaşatmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rapor alamadığı için doktorları döven maganda dehşet dolu anlar yaşatmış

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sağlık ocağına gidip kendisine rapor yazılmasını istedikten sonra olumsuz yanıt alınca aile hekimlerinden Alper Durmuş Sönmez'e yumruk attığı, Mahide Agara'ya da bilgisayar klavyesi fırlattığı iddiasıyla tutuklanan Birkan Yeşilbağ hakkında iddianame hazırlandı. Olay sırasında denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Yeşilbağ'ın 7 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Yeşilbağ'ın, "Raporu alamazsam burayı yakarım, her yeri tuz buz ederim" diyerek bağırdığı, Dr. Sönmez’i de "Seni bayıltana kadar döverim. Kadınlara dua et, yoksa seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Olay, 11 Temmuz 2019 günü saat 12.30 sıralarında Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası olan, denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Yeşilbağ, sağlık ocağına gidip Dr. Mahide Agara'dan kendisine rapor yazmasını istedi. Dr. Agara da bunun mümkün olmadığını söyledi.

Birkan Yeşilbağ'ın tehditkar sözler sarf etmesi üzerine Dr. Agara, aynı sağlık merkezinde çalışan Dr. Alper Durmuş Sönmez'den yardım istedi. Dr. Sönmez'den de olumsuz cevap alan Birkan Yeşilbağ, iddianameye göre "Raporu alamazsam burayı yakarım. Her yeri tuz buz ederim" diye bağırdıktan sonra bilgisayarın klavyesini yerinden sökerek Dr. Agara'ya fırlattı. Hemen ardından odada bulunan Dr. Sönmez'e yumruk attı. Bu sırada bir kadın hasta doktorlarla saldırganın arasına girip daha fazla darbedilmelerini önledi. Birkan Y. Sönmez’i "Seni bayıltana kadar döverim. Kadınlara dua et, yoksa seni öldürürüm" diyerek tehdit etti.

FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI

Kalp hastası olan ve kalbinde pil bulunan Dr. Sönmez olay nedeniyle fenalaştı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinde ritm bozukluğu meydana geldiği tespit edilen Dr. Sönmez, meslektaşlarının müdahalesiyle kendine geldi. Olayın ardından sağlık ocağına gelen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birkan Yeşilbağ'ı gözaltına aldı. İki hekim de Birkan Yeşilbağ'dan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen Yeşilbağ, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianameyi hazırladı. Birkan Y. hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarıyla 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakan Akar T-38 ile uçtu, net mesaj verdi: B planı da var, C planı da var
Batman'daki infial yaratan cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Bursa ve İstanbul'da şafak operasyonu! Uykularında yakalandılar
Davutoğlu hakkında ihraç kararı nasıl alındı?