Rapçi Ezhel'e bir dava daha! 5 yıla kadar hapsi isteniyor
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve beraat eden ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında 3. kez dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu’nun “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ve 19 Haziran’da ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel’ ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında 3. kez dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, başka bir soruşturma kapsamında şüphelinin vücudundan alınan örneklerle uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Sercan İpekçioğlu’nun “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Rapçi Ezhel önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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