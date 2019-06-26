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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Randevusuz hekim tartışması

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Randevusuz hekim tartışması

Sağlık Bakanlığı’nın, randevu almadan da aile hekimlerine muayene olunabileceği yönündeki SMS mesajı birtakım aksaklıklar yarattı.

Sağlık Bakanlığı 19 Haziran’da telefonlara gönderdiği kısa mesaj ile aile hekimlerine randevu almadan da muayene olabileceğini bildirmişti. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç, Sağlık Bakanlığı’nın bugüne dek hastaların aile hekimlerine, randevu alarak (MHRS-Merkezi Hasta Randevu Sistemi) muayenelerini olmalarını teşvik ettiğini ancak geçen hafta gelen bakanlık mesajıyla bu sistemin değişmeye başladığını söyledi. Aile sağlığı merkezlerine başvuran her hastanın sağlık sorunları özveriyle giderilmeye çalışılırken Sağlık Bakanlığı’nın kendi getirdiği sistemi bile tahrip ettiğini ve bu uygulamanın sağlıkta şiddeti körükleyeceğini öne süren Dr. Koç, şunları söyledi: “Randevu sistemi hasta ve hekimin zamanını daha kullanması, koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok zaman ayrılabilmesi, sağlık hizmetinin daha verimli ve kaliteli olması için önemli. Randevusuz muayene, sıra kuyrukları, bekleme süresinin uzaması, poliklinik kapılarındaki yoğunluklar, kapasiteyi aşacak hasta sayısı muayene süresini düşüreceği gibi teşhis ve tedaviyi de etkileyecek. Asli görevimiz olan aşıların yapılması, bebek, çocuk ve gebe izlemleri, periyodik okul muayeneleri, kanser taramaları vb. koruyucu sağlık hizmetleri de aksayacak.”

Randevusuz hekim tartışması

ELİNDE BAKANLIĞIN MESAJIYLA KAVGA ÇIKARIYOR

Hastalarını yıllardır randevulu muayeneye alıştırdıklarını vurgulayan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, “Şimdi kapılarında randevulu hastaları beklerken ellerinde bakanlığın mesajlarıyla içeriye girmeye çalışan, sıra kavgası yapan, randevusuz hasta bakılması için ayrılan saatte gelmesi söylendiği için hekimlere saldıran hastalarla karşılaşmaya başladık” dedi.

‘randevu alıp gelin’

Sağlık Bakanlığı’nın yıllardır aile hekimlerine randevulu hasta bakmalarını, randevu sistemlerini açmalarını zorunlu tuttuğunu, açmayanlar hakkında idari işlem başlattığını hatırlatan Dr. Demir “Kaliteli bir sağlık hizmeti almak ve hekimin kapısından geri dönmemek için tüm vatandaşlarımızdan randevu alarak aile hekimlerine başvurmalarını şiddetle ve önemle rica ediyoruz” dedi.

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