Rana ne demek? Rana isminin anlamı nedir?
Son zamanlarda en çok kullanılan kız isimlerinden biri de Rana oldu. Kız bebek isimleri arasından seçim yapmaya çalışan ebeveyn adayları, Rana isminin anlamını merak ediyor. Arapça kökenli bir isim olan Rana, farklı anlamlara geliyor. Peki, Rana ne demek? Rana isminin anlamı nedir?
Kız çocuklarına isim olarak verilen Rana sözcüğü, Arapça kökenlidir. Bu isim, sempati, sevgi ve güzellik çağrışımlarına sahiptir. Rana isminin özellikleri arasında liderlik, karalılık, erdemlilik ve dürüstlük bulunmaktadır.
Rana İsminin Anlamı
Rana ismi anlam itibariyle güzel ve hoş demektir. Ayrıca Rana isminin anlamı letafet, zarafet ve parlaklık olarak bilinmektedir. Bu anlamların dışında Rana ne demek sorusu, "göze hoş görünen kimse" şeklinde yanıtlanmaktadır.
Rana Ne Demek?
Uzun yıllardan beri kullanılan bu isim, bazı eserlere konu olmuştur. Ve bazı ünlü kimselerin de ismidir. İsim, anlamıyla birlikte bu özellikleriyle de dikkat çeker. Bu isim, ünlü sanatçı Rana Alagöz'ün ismidir. Osman Necmi Gürmen tarafından yazılan bir romana da isim olmuştur.
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