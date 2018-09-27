Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır?
Ramil Guliyev, Türkiye'nin ve Fenerbahçe'nin atletizm dalındaki temsilcisidir. Aslen Azerbaycan kökenli olan Ramil Guliyev, 2011 yılında Türk vatandaşı olarak milli takımda yarışmaya başlamıştır. 100 metre ve 200 metre alanlarında atletizm şampiyonalarına katılan Ramil Guliyev'in gümüş ve altın madalyaları yer almaktadır. İşte,, Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır sorusunun cevabı
Ramil Guliyev, 29 Mayıs 1990 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü kentinden dünyaya gelmiştir.
2011 yılında Türk vatandaşı olmuştur. Türk vatandaşlığına geçişi, Azerbaycan Atletizm Federasyonu tarafından öfkeyle karşılandı. 2012 yılında Londra'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edebilmesi Azerbaycan Atletizm Federasyonu'nun iznine bağlıydı ve yetkili kurumdan izin çıkmadı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına kadar ulaştırılsa da Azerbaycan Atletizm Federasyonu kararından dönmeyeceğini kesin olarak bildirdi.
2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı.
100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.
Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmiştir.
Antrenörlüğünü Oleg Mukhin yapmaktadır.
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