Ramazan'da kilo nasıl verilir? İşte, uzman önerileri

Ramazan ayında nasıl kilo verilir sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Ramazan ayında kilo vermek için neler yapmak gerekir? İşte, Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy'un, Ramazan ayında kilo kontrolünün püf noktaları



RAMAZAN AYINDA SUSUZLUĞUNUZU YÖNETİN!



İftarla sahur arasında yaklaşık 3 litre su tüketmeye özen gösterin; ancak bu süreçte vücudunuzun mevcut mineral dengesini koruyabilmesi için de aşağıdaki önerileri dikkate alın. Tuzlu yiyecekler, gazlı içecekler, kahve ve çay gibi sizi susatabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Mümkün olduğunca daha serin ortamlarda gününüzü geçirmeye çalışın. Çok fazla ısı çekmeyen daha hafif kıyafetler giyin. Terleyerek vücudunuzdaki sıvıyı atmanıza neden olacak yüksek yoğunluklu egzersizler yapmamaya çalışın.



HAFİF AKTİVİTELER YAPIN



Gün boyunca, yürüyüş, ev temizliği gibi susuzluğunuzu arttırmayacak çok hafif 15 ila 45 dakikalık aktiviteler yaptığınızdan emin olun.



TUZDAN UZAK DURUN



Beslenmenizden şekerli, tuzlu ve yağlı yiyecekleri çıkarın. Çünkü ramazanın ilk birkaç gününde, gereğinden fazla iştah problemiyle karşılaşabilirsiniz. Günde en az 1-3 litre su içmeye alışın. Uyku düzeninizi oturtmaya çalışın. Tuzu mümkün olduğunca azaltın.



SAĞLIKLI KİLO VERMENİN TÜYOLARI

Mutlaka sahura kalkın, gece yatarken aç karnına niyet edip uyumayın veya gece yiyip yatmayın. İftarda midenizi çok doldurup tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir öğüne sığdırmayın.

İftar ve sahur arasında bol su içmeyi unutmayın. Tatlı tercih edecekseniz sütlü tatlı, dondurma, meyve tatlıları veya güllaçtan yana yapın ve haftada maksimum 1-2 kez tercih edin.

Çay tercihinizi metabolizmanızı hızlandıracak ve yağ yakımına destek olacak yeşil çaydan yana kullanın ve günde 1-2 fincan içmeye özen gösterin.

Lif alımını desteklemek için aynı zamanda düşük kalorili sebze/meyve tüketiminizi arttırın.

İftariyelikler genelde yüksek yağ içerir bu sebeple uzak kalmaya iftarınızı su, 1-2 hurma veya 1-2 zeytin ile açmaya özen gösterin.

Yemeklerin suyunu tüketmemeye çalışın bu şekilde daha az yağ almış olursunuz. İftarda hem sindirim hem de doygunluk hissine ulaşmak için hızlı değil yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi çiğneyin.

İyi bir sindirim sistemi ve kabızlık/şişkinlik/ödem sorunu yaşamamak için yoğurt, kefir, elma sirkesi gibi probiyotiklerden yararlanın veya takviye olarak dışarıdan alın.