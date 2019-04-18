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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Ramazan'da kilo nasıl verilir? İşte, uzman önerileri

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Ramazan'da kilo nasıl verilir? İşte, uzman önerileri

Ramazan ayında kilo nasıl verilir sorusu, ibadetlerini yerine getirirken aynı zamanda fiziklerini korumak isteyen birçok kişinin gündeminde yer aldı. Beslenme seçeneklerini doğru planlayarak kilo verme imkanından yararlanmak isteyen birçok kişi, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, Ramazan ayında nasıl kilo verilir? İşte, uzmanlardan alınan bilgilere göre o detaylar

Ramazan ayında nasıl kilo verilir sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Ramazan ayında kilo vermek için neler yapmak gerekir? İşte, Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy'un, Ramazan ayında kilo kontrolünün püf noktaları

RAMAZAN AYINDA SUSUZLUĞUNUZU YÖNETİN!

İftarla sahur arasında yaklaşık 3 litre su tüketmeye özen gösterin; ancak bu süreçte vücudunuzun mevcut mineral dengesini koruyabilmesi için de aşağıdaki önerileri dikkate alın. Tuzlu yiyecekler, gazlı içecekler, kahve ve çay gibi sizi susatabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Mümkün olduğunca daha serin ortamlarda gününüzü geçirmeye çalışın. Çok fazla ısı çekmeyen daha hafif kıyafetler giyin. Terleyerek vücudunuzdaki sıvıyı atmanıza neden olacak yüksek yoğunluklu egzersizler yapmamaya çalışın.

HAFİF AKTİVİTELER YAPIN

Gün boyunca, yürüyüş, ev temizliği gibi susuzluğunuzu arttırmayacak çok hafif 15 ila 45 dakikalık aktiviteler yaptığınızdan emin olun.

TUZDAN UZAK DURUN

Beslenmenizden şekerli, tuzlu ve yağlı yiyecekleri çıkarın. Çünkü ramazanın ilk birkaç gününde, gereğinden fazla iştah problemiyle karşılaşabilirsiniz. Günde en az 1-3 litre su içmeye alışın. Uyku düzeninizi oturtmaya çalışın. Tuzu mümkün olduğunca azaltın.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN TÜYOLARI

Mutlaka sahura kalkın, gece yatarken aç karnına niyet edip uyumayın veya gece yiyip yatmayın. İftarda midenizi çok doldurup tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir öğüne sığdırmayın.

İftar ve sahur arasında bol su içmeyi unutmayın. Tatlı tercih edecekseniz sütlü tatlı, dondurma, meyve tatlıları veya güllaçtan yana yapın ve haftada maksimum 1-2 kez tercih edin.

Çay tercihinizi metabolizmanızı hızlandıracak ve yağ yakımına destek olacak yeşil çaydan yana kullanın ve günde 1-2 fincan içmeye özen gösterin.

Lif alımını desteklemek için aynı zamanda düşük kalorili sebze/meyve tüketiminizi arttırın.

İftariyelikler genelde yüksek yağ içerir bu sebeple uzak kalmaya iftarınızı su, 1-2 hurma veya 1-2 zeytin ile açmaya özen gösterin.

Yemeklerin suyunu tüketmemeye çalışın bu şekilde daha az yağ almış olursunuz. İftarda hem sindirim hem de doygunluk hissine ulaşmak için hızlı değil yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi çiğneyin.

İyi bir sindirim sistemi ve kabızlık/şişkinlik/ödem sorunu yaşamamak için yoğurt, kefir, elma sirkesi gibi probiyotiklerden yararlanın veya takviye olarak dışarıdan alın.

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