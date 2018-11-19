Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2019 bayram tarihleri
Ramazan ve Kurban Bayramı 2019 yılında ne zaman sorusu birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İslam dininin gerekliliklerinin yerine getirileceği o günlerde, yardımlaşma ve kardeşlik duyguları ön planda yer alacak. Peki, 2019 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o tarihler hakkında bazı bilgiler
Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusu, bu günlerdeki planlarını şimdiden harekete geçirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. İslam dininin iki bayramı olan Ramazan ve Kurban, 2019 yılında da Müslüman alemi tarafından dini gereklilikler yerine getirilerek idrak edilecek. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılına ait dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı, 06 Mayıs tarihinde başlayacak, 03 Haziran tarihinde arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.
Kurban Bayramı bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Dört günlük bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü olacak. Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.
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