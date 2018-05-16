Ramazan tebrik mesajları ile mübarek ayın maneviyatını yaşayın

Ramazan mesajları, dünyevi bağları geri plana atarak, uhrevi yaşama yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için önem arz edecek. Bu mübarek günlerin anlam ve önemini anlatmak için önemli bir yöntem olan Ramazan mesajları, ilk teravih namazı itibariyle araştırılmaya başlandı. İşte, bu uğurda kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Ramazan mesajları derlemesi

RAMAZAN TEBRİK MESAJLARI

Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim.

Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olan Ramazan ayınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

Ramazanın ayının insanlık alemini, kardeşlik, barış ve huzura davet eden bir iklimde geçmesini dilerim.

Ramazanın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

Bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı Ramazan ayımız mübarek olsun.

-Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. ''Hayırlı Ramazanlar''

-Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

-Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoşgeldin on bir ayın sultanı

-Mübarek Ramazan Ayı Kalbine önce bulut olsun yagmak icin… Sonra yagmur olsun ilahi sevgiyi yesertmek icin… 'Hayırlı Ramazanlar

-Dostluklarin sevgi ile beslendigi bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

-Ramazan Ayında Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidi. Hoşgeldin Ey Şehri Ramazan

-Ramazanda Derdi kederi Bir köşeye At Huzurla imanla Dolu mutlu Bir Ay Yaşa.Hoşgeldin Ey Şehri Ramazan

-Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

- Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

- İslam ülkelerinde yanan ateşin tez zamanda sönmesi dileğimle hayırlı Ramazanlar dilerim.

- Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

- Ramazan ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı Ya Şehr-İ Ramazan.

-Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin…Hayırlı Ramazanlar.

-İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

-Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

-Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.