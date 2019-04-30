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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı | Pide fiyatları ne kadar oldu?

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Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı | Pide fiyatları ne kadar oldu?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala, vatandaşlar da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide fiyatlarını araştırmaya ve sorgulamaya başladı. İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Ramazan pidesinin satış fiyatlarını duyurdu. Peki, Ramazan pidesi ne kadar oldu? İşte, Ramazan pidesi fiyatları ile ilgili detaylar.

Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs tarihinde başlayacak. oruçların tutulup, aynı anda iftarların açılacağı Ramazan soflarının olmazsa olmazı olan pide fiyarları da gündemdeki konulardan biri olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Ramazan'a kısa süre kala internette Ramazan pidesinin fiyatlarını sık sık araştırıyor. İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, pide fiyatlarını vatandaşlarla paylaştı. İşte, Esnaf Odası Başkanı Çetin'in yaptığı o açıklama ve İstanbul, İzmir, Ankara dahil Ramazan pidesi fiyatları ile ilgili detaylar...

İL İL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak."

Gülhane’deki İstanbul Valiliği önünde "ramazan pidesi" fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Çetin, un, elektrik, maya, işçilik, SGK maliyetleri gibi girdilere gelen zamlar daha fazla olsa da halkı düşünerek ve "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kapsamında fiyatlara minimum seviyede zam yaptıklarını söyledi.

Çetin, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak. Maliyetlerimizin, girdilerimizin artması, en düşük seviyede zam yapmamızı gerektirmiştir. En düşük seviyede de tuttuk. Bakanımız ve Valimiz ile görüşmemiz neticesinde fiyatlarımız güncellendi. Şu an İstanbul'un durumu böyle."

İSTESOB'dan yapılan açıklamaya göre, İSTESOB Tarife Komisyonunun belirlediği tarife doğrultusunda, 2019 yılı ramazan ayında İstanbul'daki fırınlarda satılacak 300 gram sade (kombine ve tünel) pide 2,5 lira oldu.

İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası, artan giderleri gerçekçe göstererek pide gramaj ve fiyat tarifesi teklifini İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine sundu.
Birliğin detaylı incelemesinin ardından 2019 yılının ramazan ayında İstanbul'da satılacak pide fiyat tarifesi belli oldu. Geçen yıl ramazan ayında 350 gram sade pide 2,5 liradan satılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan Çetin, 1 yıl önceye göre un maliyetlerinin yüzde 40, maya fiyatlarının yüzde 45, işçilik maliyetlerinin yüzde 26, akaryakıt giderlerinin yüzde 25, doğalgaz ve elektrik giderlerinin yüzde 40 arttığını ifade etti.

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