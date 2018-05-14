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    Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? 2018 pide fiyatları

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 12:26 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin bu yılki fiyatları belli oldu. Ebatı ve çeşitleri değişen bu geleneksel lezzetin fiyatı da illere göre de farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul ve Ankara’da Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?

    Sadece bir ay boyunca fırınlarda satışa sunulan Ramazan pidesi, hem sahur hem de iftar sofralarının olmazsa olmazlarından biri. Ramazan pidesinin satış fiyatı çeşidine, gramına ve illere göre farklılık gösteriyor. Büyük küçük herkesin gözdesi olan Ramazan pidesinin fiyatlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, Ankara ve İstanbul’da bu yıl fiyatlar ne kadar oldu?

    Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "2015 ve 2016 yılında pidenin kilogram fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı. Örneğin Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 lira iken, bu ramazanda Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiştir" dedi

    ANKARA’DA RAMAZAN PİDESİ

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara’daki pide fiyatını şu sözlerle açıkladı: "Bu Ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla Ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Buna göre geçen yıl olduğu gibi 275 gram pide 2 lira, 500 gram yumurtalı ve susamlı pide 4 lira olarak satış tarifesi belirlendi. Zam yapmayarak özveride bulunan Ankaralı fırıncılara teşekkür ediyorum. Bu sabah hal tüccarını ziyaret ettik. Hal Başkanımızın da bir müjdesi var. Ramazan ayı boyunca sebze ve meyve fiyatlarına zam yapılmayacağı sözünü kendisinden aldım" dedi.

     

    Etiketler: 2018 Ramazan pidesi , pide fiyatları , gündem
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