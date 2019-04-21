Ramazan orucu ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Bayramı tatili takviminin belli olması ardından Ramazan ayına yönelik araştırmalar hız kazandı. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında vatandaşlar oruç ibadetini gerçekleştirecek. Peki, Ramazan orucu ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.
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