Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı?
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar hız kazandı. Yılın en mübarek ayı için hazırlıklarını yapan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı?
Ramazan ayı heyecanı başladı. 8 Mart'ta başlayan Üç Aylar’ı uğurlayacağımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte oruçlar tutulacak, iftarlar yapılacak. İşte 2019 yılı Kurban Bayramı'nın tarihleri.
Ramazan ayı, 06 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı'nın arefesi 4 Haziran Salı günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI
Arefe: 3 Haziran 2019 Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 4 Haziran 2019 Salı
Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 6 Haziran 2019 Perşembe
Sağlıklı sahur ve iftar için öneriler
1- Sahursuz oruç tutmayın
2- Sahuru çok güçlü bir kahvaltı gibi planlayın
3- Mümkünse yumurta, yoğurt, peynir hep olsun
4- Sahurda tuzlu ve şekerli yiyecekler tüketmeyin
5- Sahurda fazla meyve yemeyin
6- Protein sebze karışımlarını tercih edin, menemen ve omletin harika sahur seçenekleri olduğunu bir kenara not edin
7- Sahurda bol bol su için
8- Unlu gıdalara sahur menülerinizde fazla yer vermeyin
9- Reçellerden, hoşaflardan, baldan, pekmezden, salamuralardan, tuzlanmış gıdalardan mümkün oldukça uzak durun
10- Sahurunuzu mümkünse en son zaman dilimine bırakın.
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