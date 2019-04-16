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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı?

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Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar hız kazandı. Yılın en mübarek ayı için hazırlıklarını yapan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı?

Ramazan ayı heyecanı başladı. 8 Mart'ta başlayan Üç Aylar’ı uğurlayacağımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte oruçlar tutulacak, iftarlar yapılacak. İşte 2019 yılı Kurban Bayramı'nın tarihleri.

Ramazan ayı, 06 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı'nın arefesi 4 Haziran Salı günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI

Arefe: 3 Haziran 2019 Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 4 Haziran 2019 Salı
Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 6 Haziran 2019 Perşembe

Sağlıklı sahur ve iftar için öneriler

1- Sahursuz oruç tutmayın
2- Sahuru çok güçlü bir kahvaltı gibi planlayın
3- Mümkünse yumurta, yoğurt, peynir hep olsun
4- Sahurda tuzlu ve şekerli yiyecekler tüketmeyin
5- Sahurda fazla meyve yemeyin
6- Protein sebze karışımlarını tercih edin, menemen ve omletin harika sahur seçenekleri olduğunu bir kenara not edin
7- Sahurda bol bol su için
8- Unlu gıdalara sahur menülerinizde fazla yer vermeyin
9- Reçellerden, hoşaflardan, baldan, pekmezden, salamuralardan, tuzlanmış gıdalardan mümkün oldukça uzak durun
10- Sahurunuzu mümkünse en son zaman dilimine bırakın.

 

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