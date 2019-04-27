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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Ramazan ne zaman? İlk oruç ve sahur ne zaman?

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Ramazan ne zaman? İlk oruç ve sahur ne zaman?

2019 nisan ayının son günlerini yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de Ramazan ayı ve oruç ibadetine yönelik oldu. Ramazan hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da ilk orucun tarihini merak ediyor. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak, sahur ne zaman yapılacak?

On bir ayın sultanı Ramazan için sayılı gün kaldı. Müslümanlar, mübarek üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerini getirecek. Müslümanlar, önce ilk sahurlarını yapacak ardından akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.  Peki, ilk oruç ne zaman, ayın kaçında tutulacak?

Ramazan ayı, 06 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. İlk sahur 5 Mayıs gecesini 6 Mayıs'a bağlayan gece yapılacak. Ramazan Bayramı'nın arefesi 4 Haziran Salı günü sona erecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kadir Gecesi’ne yönelik araştırmalar da başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de kısa bir süre sonra idrak edilecek. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. Diyanet'in takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

 

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