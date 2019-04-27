Ramazan ne zaman? İlk oruç ve sahur ne zaman?
2019 nisan ayının son günlerini yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de Ramazan ayı ve oruç ibadetine yönelik oldu. Ramazan hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da ilk orucun tarihini merak ediyor. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak, sahur ne zaman yapılacak?
On bir ayın sultanı Ramazan için sayılı gün kaldı. Müslümanlar, mübarek üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerini getirecek. Müslümanlar, önce ilk sahurlarını yapacak ardından akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Peki, ilk oruç ne zaman, ayın kaçında tutulacak?
Ramazan ayı, 06 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. İlk sahur 5 Mayıs gecesini 6 Mayıs'a bağlayan gece yapılacak. Ramazan Bayramı'nın arefesi 4 Haziran Salı günü sona erecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kadir Gecesi’ne yönelik araştırmalar da başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de kısa bir süre sonra idrak edilecek. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. Diyanet'in takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.
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