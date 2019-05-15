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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman bitecek?

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Son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman bitecek?

Üç ayların sonuncusu olan mübarek 11 ayın sultanı ramazan ayının ortalarına doğru ilerlememizle beraber, son orucun tutulacağı tarih de merak konusu olmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda tatil planlarını yapacak olan kişiler, ramazan ayının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman bitecek? İşte, o konu ile ilgili bazı bilgiler.

Ramazan ayı, ne zaman bittiği ile Müslüman aleminin gündemindeki konular arasında yer alıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının sona ereceği günü merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitecek? İşte, bayramın başlayacağı tarih ve Ramazan ayının sona ereceği gün hakkında bazı bilgiler

Ramazan ne zaman bitiyor sorusu, planlarına yön vermek isteyen binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, Diyanet İşleri takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı ne zaman bitecek? Son oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler 

RAMAZAN AYININ SON ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı tatili, 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü ile başlayacak. Hicri takvime göre Şevval ayının birinci günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 4 Haziran tarihine denk gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan Bayramının üçüncü ve son günü olacak. 

ŞEVVAL AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Şevval, sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.

Bu ayın İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye adlandırıldığı nakledilmektedir.

Şevval adı Arab-ı müsta‘ribe devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet’ten sonra da kullanımı devam etmiştir. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır.

Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Develerin çiftleşme mevsiminde kuyruklarını kaldırmalarından dolayı bu şekilde isimlendirildiği ya da havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar da mevcuttur.

Araplar şevval ayını uğursuz kabul ettiklerinden bu ayda nikâh kıymazlardı. Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu göstermiştir.

Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Hz. Peygamber’in, “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur” meâlindeki hadisi (Müslim, “Śıyâm”, 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir.

Bu orucun bayramın hemen ardından ara verilmeden tutulması daha faziletli sayılmakla birlikte aralıklarla tutulması da mümkündür. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir.

İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynukā‘ Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti’nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat’tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler “şevval tevcîhatı” diye isimlendirilirdi. “Mükerrem” sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde “ل” kısaltmasıyla gösterilmiştir.

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