Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?
Rahmet ve yardımlaşma ayı ramazanın son günlerine doğru gelinmesiyle, Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bayrama kavuşmanın sevinci, her sene olduğu gibi bu sene de akraba, dost ve komşu ziyaretleri ile geçecek. Peki, on bir ayın sultanı ramazan ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte, merak edilenler...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 dini günler takviminde ramazan ayından sonra gelen Ramazan Bayramı bilgileri yer alıyor. Oruç ibadetinin son gününü arefe günü yapacakları iftar ile tamamlayacak olan vatandaşlar, ramazan ayını uğurlayacak. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu ayın sonunda, Ramazan Bayramı'na erişecek vatandaşlar, bayramın başlayacağı tarihi ve Ramazan Bayramı günlerini merak ediyor. İşte, o konu ile ilgili detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.
BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336).
Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
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