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    Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet Ramazan Bayramı tarihi

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan Bayramı'nın ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Düğün, nişan ve tatil planlarını organize etmek için şimdiden sorgulamalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak sorusuna yanıt aradı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte, Diyanet bilgilerine göre bayramın tarihi ve kaç gün süreceğine dair detaylı bilgiler

    Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Oruç ibadetinin gerçekleştirileceği bu ayda, ibadetler kusursuzca gerçekleştirilmeye çalışılacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte, 2018 Ramazan bayramı ne zaman ve kaç gün olacağına dair detaylı bilgiler

    2018 RAMAZAN NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

    2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    3 AYLAR VE ÖNEMİ

    Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

    RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

    3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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