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    Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan Bayramı kaç gün?

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu, İslam dini için önemi büyük olan bu ayın başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İbadetlerin gerçekleştirileceği bu ayın sonunda Ramazan Bayramı ile akraba ziyaretleri gerçekleştirilecek, on bir ayın sultanı sona erecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün idrak edilecek? İşte, Ramazan ne zaman başlıyor sorusu hakkında merak edilen detaylı bilgiler

    Ramazan Bayramı, bu yıl hafta sonuna denk geldiği için daha kısa sürecek. Şevval ayının ilk üç gününde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı, cuma,cumartesi ve pazar günü tamamlanacak. Arefe günü ise perşembe gününe denk gelecek. Peki, Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İşte vatandaşların merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

    RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Son günlerinde memleket ve akraba ziyaretlerinin hat safhada olacağı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

    14 Haziran Perşembe - Arefe Günü
    15 Haziran Cuma - 1. Gün
    16 Haziran Cumartesi - 2. Gün
    17 Haziran Pazar - 3. Gün

    ORUÇ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

    Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.

    İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

    Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir

    RAMAZAN AYI NEDİR?

    Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

    “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

    Ramazan, öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği,her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır. Dolayısıyla Ramazanayının en önemli özelliği oruç ibadetinin bu aya tahsis edilmesidir. Bundan dolayı Ramazanayına “Şehr-i Siyam” denilmiştir.

    Ramazan orucu, hicretin ikinci yılı içinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Orucun farzolduğu Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. Kur’an-ı Kerimde, 
    “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilerefarz kılındığı gibi size de farz kılındı” buyurulmuştur (Bakara, 2/183).

    Müminlere bir ikram olarak sunulan Ramazan ayı; ibadet, tövbe, dua, zikir, arınma,sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

    Etiketler: ramazan ne zaman , SeoHaber , NoMobil , gündem
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