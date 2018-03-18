Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan Bayramı kaç gün?

Ramazan Bayramı 2018 yılında Cuma günü başlaması nedeniyle bayram arefesi dahil 4 gün olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının ilk orucu ise mayıs ayının ortasında açılacak. Peki, 2018 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte, 2018 Ramazan tarihi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı, arefe günü ile 14 Haziran Perşembe günü başlayacak.

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

RAMAZAN AYI NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

BAYRAM ZİYARETLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bayram ziyaretlerinin önemiyle ilgili makale ise şu sözlerle vurgulanmıştır; Bayram günlerinde anne-babalar başta olmak üzere yakınlar, dostlar, komşular, hastalar ve arkadalar ziyaret etmek, onlarla bayramlaşmak bayramda yapılacak önemli görevler arasında yer alır. Yüce Allah, yakınlarla ilginin kesilmemesini istemekte, aksi davrananlarn cezalandırılacağını bildirmektedir:

“Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’n korunmasn emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte onlar için lânet ve yurdun kötüsü olan cehennem vardır..” (Ra’d, 13/25)

Akraba ve komşulara iyilik etmek ve onlarla iyi geçinmek Rabbimizin tavsiyesidir:

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, eliniz altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” ( Nisa, 4/36)