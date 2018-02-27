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    Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan Bayramı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    2018 yılı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının bu yıl denk geldiğin zaman aralığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2018 Ramazan Bayramı ne zaman?

    Şubat ayının son günlerinin gelmesiyle yaz mevsimine bir adım daha yaklaştık. Bu da bu yıl yaz mevsimine denk gelen Mübarek Ramazan ayının ne zaman başlayacağı sorusunu akıllara getirdi. İslam dünyası için büyük önem taşıyan Üç Ayların başlaması ardından şimdi de vatandaşlar Ramazan ayı'nın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Bin aydan hayırlı olarak bilinen Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman olacak? İşte detaylar.

    2018 RAMAZAN NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

    2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

    3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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