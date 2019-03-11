Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2019 Ramazan ayının başlayacağı tarih
Havaların ısınması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl mayıs ve haziran aylarında idrak edilen Ramazan ayının, 2019'da ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ramazan'ın başlangıç tarihini öğrenmek ve ona göre planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak?
İslam dünyasının heyecanla beklediği 'rahmet ve bereket ayı' Ramazan için sayılı günler kaldı. Mübarek üç aylardan biri olan Ramazan'ın başlangıç tarihi, oruç ibadetini yapacak vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Ramazan ayının 2019'da başlayacağı tarih...
Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2019 Ramazan ayı, 6 Mayıs'ta başlayacak. 3 Haziran Pazartesi Arefe sabahını karşılayacak olan vatandaşlar, 4-5-6 Haziran'da Ramazan Bayramı nedeniyle tatil yapacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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