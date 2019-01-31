Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2019 Ramazan ayının başlayacağı tarih
İslam aleminin beklediği Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. Müslümanlar '11 ayın sultanı' Ramazan'ın gelişini yine heyecanla beklerken bir yandan da tarih araştırmalarına hız verdi. 2019 yılında Ramazan'ın başlangıç tarihini öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgileri araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak?
Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılarak oruç ibadetinin yapıldığı Ramazan ayına yönelik beklentiler, ocak ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte arttı. İşte, Diyanet'in verdiği bilgiler ışığında 2019 Ramazan ayının başlayacağı tarih...
DİYANET TARİH VERDİ
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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