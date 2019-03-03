Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2019 Ramazan ayı başlangıç tarihi
Mart ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar için önemli bir ay olan Ramazan'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2019 Ramazan ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına Diyanet'in yayınladığı bilgileri araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak?
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Üç Ayların başlamasına kısa bir süre kalırken, vatandaşlar Ramazan'ın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Bin aydan hayırlı olarak bilinen Ramazan ayı bu yıl da mayıs ayı içinde başlayacak. İşte, 2019 Ramazan hakkında tarih bilgisi...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2019 yılında Ramazan'ın başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2019 Ramazan ayı, 6 Mayıs'ta başlayacak.
RAMAZAN'IN ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.
Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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