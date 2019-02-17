Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
Üç aylar ve Ramazan’ın tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden merak konusu oldu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, Diyanet’in bu yılki takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bayram tarihleri.
Üç aylar tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mübarek üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerif ile üç aylar uğurlanır, bu nedenle de çok kutsaldır. Peki, başta oruç olmak üzere çeşitli ibadetlerin gerçekleşeceği Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Peki Ramazan başlangıcı 2019 yılında hangi aya geliyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı dini günler takvimini yayınladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Ramazan ayı ise 6 Mayıs'ta başlayacak..
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günleri tatil olacak fakat 7, 8, 9 Haziran günlerinin de tatile eklenip uzun bir tatil olma şansı da var.
ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI
Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karş› insanlara dayanıklı öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan…
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