Ramazan ne zaman başlayacak?
Yeni yılın gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Ramazan ayının başlayacağı tarih oldu. Ramazan'ın ne zaman başlayacağını merak eden milyonlarca vatandaşlar, konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman?
İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Tam olarak Ramazan'ın başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihi araştıran vatandaşlar, yaz tatili planlarını ona göre yapmak istiyor. İşte, konuya dair detaylar...
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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