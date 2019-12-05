Ramazan ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı ramazan ile uğurlanacak. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman?
Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2020 ramazan ayına yönelik tarih araştırmaları yoğunlaştı. Diyanet'in yayımladığı Dini Günler Takvimini araştıran vatandaşlar, 2020 ramazan ayında ilk orucun ne zaman tutulacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2020 ramazan ayı hakkında tüm ayrıntılar...
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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