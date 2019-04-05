Ramazan ne zaman başlayacak? 2019 Ramazan ayı tarihi
Miraç Kandilini geride bırakmamız ve Nisan ayına girmemizle beraber Müslümanın oruç ibadetini idrak edeceği Ramazan ayına da kısa bir zaman kaldı. İslam alemi için önemli olan ve bir ay boyunca ibadetlerinin yapılacağı Ramazan ayının başlangıç tarihi milyonlarca Müslüman tarafından merak konusu oldu. Peki bu yıl mübarek Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2019 Ramazan ayı başlangıç tarihi hangi güne denk geliyor?
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. 3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. İşte, İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Ramazan ayının başlangıç tarihi...
DİYANET'İN TAKVİMİNE GÖRE RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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