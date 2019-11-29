Ramazan ne zaman? 2020 Dini günler takvimi
11 ayın sultanı Ramazan ayı şimdiden merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler listesiyle Ramazan ayının başlangıç tarihini paylaşmıştı. Hicri takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük fark nedeniyle Ramazan Ayı her yıl bir önceki yıldan daha önce başlıyor. Peki, Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan ayı tarihi…
2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözler dini günler takvimine çevrildi, en çok merak edilen konulardan biri de Ramazan ayının tarihi oldu. Mübarek üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındırıyor. Peki, önümüzdeki yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
2019 yılında 16 Mayıs’ta başlayan Ramazan Ayı bu yıl 24 Nisan’da başlayacak. Diyanet Takvimi’ndeki tarihlere göre 2020 Ramazan Ayı, 23 Mayıs günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2020 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
|2019 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
HİCRİ TARİHLER
|MİLADİ TARİHLER
|GÜN
|AY
|YIL
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|1
|C.EVVEL
|1440
|7
|Oca.19
|PAZARTESİ
|........
|1
|C.AHİR
|1440
|6
|Şub.19
|ÇARŞAMBA
|........
|30
|C.AHİR
|1440
|7
|Mar.19
|PERŞEMBE
|REGAİB KANDİLİ
|1
|RECEB
|1440
|8
|Mar.19
|CUMA
|ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|26
|RECEB
|1440
|2
|Nis.19
|SALI
|MİRAC KANDİLİ
|1
|ŞABAN
|1440
|6
|Nis.19
|CUMARTESİ
|...........
|14
|ŞABAN
|1440
|19
|Nis.19
|CUMA
|BERAT KANDİLİ
|1
|RAMAZAN
|1440
|6
|May.19
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAŞLANGICI
|26
|RAMAZAN
|1440
|31
|May.19
|CUMA
|KADİR GECESİ
|29
|RAMAZAN
|1440
|3
|Haz.19
|PAZARTESİ
|AREFE
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