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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Ramazan ne zaman? 2020 Dini günler takvimi

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Ramazan ne zaman? 2020 Dini günler takvimi

11 ayın sultanı Ramazan ayı şimdiden merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler listesiyle Ramazan ayının başlangıç tarihini paylaşmıştı. Hicri takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük fark nedeniyle Ramazan Ayı her yıl bir önceki yıldan daha önce başlıyor. Peki, Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan ayı tarihi…

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözler dini günler takvimine çevrildi, en çok merak edilen konulardan biri de Ramazan ayının tarihi oldu. Mübarek üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındırıyor. Peki, önümüzdeki yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2019 yılında 16 Mayıs’ta başlayan Ramazan Ayı bu yıl 24 Nisan’da başlayacak. Diyanet Takvimi’ndeki tarihlere göre 2020 Ramazan Ayı, 23 Mayıs günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2020 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. 

2019 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ      

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER
GÜNAYYILGÜNAY-YILHAF.GÜNDİNİ GÜNLER
1C.EVVEL14407Oca.19PAZARTESİ........
1C.AHİR14406Şub.19ÇARŞAMBA........
30C.AHİR14407Mar.19PERŞEMBEREGAİB KANDİLİ
1RECEB14408Mar.19CUMAÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26RECEB14402Nis.19SALIMİRAC KANDİLİ
1ŞABAN14406Nis.19CUMARTESİ...........
14ŞABAN144019Nis.19CUMABERAT KANDİLİ
1RAMAZAN14406May.19PAZARTESİRAMAZAN BAŞLANGICI
26RAMAZAN144031May.19CUMAKADİR GECESİ
29RAMAZAN14403Haz.19PAZARTESİAREFE
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