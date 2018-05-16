Ramazan geldi, o tartışma yeniden başladı! İstanbul Müftüsü’nden açıklama…

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, her yıl ramazan geldiğinde hilalin görülüp görülmediği tartışmalarının yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur. Çünkü ramazanı Türkiye, hesap üzerine tayin etmektedir." dedi.

Yılmaz, ramazanın ilk gününde müftülüğün Nur-ı Osmaniye Camisi'nin avlusundaki ek hizmet binasında "Alo Fetva" hattında vatandaşların sorularını cevapladı.

Bir vatandaş, "Hilalin görülmediğini ve bu yüzden pek çok Müslüman ülkede bugün oruç tutulmadığını, bunun sosyal medyada çok tartışıldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin ramazan takvimi doğru mu? Biz bugün neye göre oruca başladık?" diye sordu.

Her sene ramazan geldiğinde hilalin görünüp görünmediğinin tartışma konusu yapıldığını hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin ramazan takviminin doğru olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN TAKVİMİ HESAP ÜZERİNE YAPILIYOR"

Türkiye'nin ramazan takviminin hesap üzerine tayin edildiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Allahu Teala Kur'an'da 'Ay da güneş de bir hesap çerçevesinde hareket eder' diyerek bizim hesapla hareket etmemizi emrediyor. Ancak Peygamber Efendimizin, 'Biz ümmi bir kavimiz dolayısıyla hesap bilmeyiz. Ramazan hilalini görürüz oruca başlarız. Şevval hilalini görür orucu bozarız' şeklinde bir hadis-i şerifi var. O günün şartlarında olması gereken buydu. Ama teknolojinin bu kadar ilerlediği ve yıllar sonrasının ay hareketlerinin tespit edildiği bir çağda, elbette hesap önemli bir yere oturuyor. Ayrıca Türkiye'nin daha önceki toplantılarında almış olduğu bir karar var. Bu karara göre; dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmüş olması, diğer yerlerde de görülmüş anlamına geliyor. Bu karara göre Türkiye takvimini ilan etmiştir. Dün akşam itibarıyla Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde hilal görünmüş. Bu bilgi bize ulaşmıştır. Oradaki bir İslami grup, hilali gördüğü için oruca başlamıştır."

Dünyanın belli bir yerinde hilalin görüldüğünü vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin hesap üzerine yaptığı takvim doğrudur. Türkiye'de oruçlarını başlatmış kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerifi idrak ettiklerine emin olsun. Bu manada sosyal medyada paylaşılanlara itibar etmesinler. Türkiye'nin ramazanında, oruca başlamasında ve takviminde problem yoktur. Dolayısıyla Türkiye'nin hem yaptığı hem de hesabı doğrudur. Bu spekülasyonlara değer vermemek lazım. Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun." diye konuştu.

"ORUÇ TUTAMAYAN FİDYE ÖDEMEK ZORUNDA"

Ağır hasta olduğunu, oruç tutamadığını ve daha sonra da kaza yapma imkanının ise bulunmadığını belirten bir başka vatandaşın, "Oruç tutamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?" şeklindeki sorusunu Yılmaz, şöyle cevapladı:

"Hastalık nedeniyle oruç tutamayan vatandaşların durumuna ilişkin Kur'an'da açık hüküm var. Onlar her gün için başkalarına bir fidye öderler. Bu fidyenin miktarı da fitrenin miktarı kadardır. Vatandaş, kaç lira fitre veriyorsa, oruç tutmadığı gün için o miktarda bir fidye vermek mecburiyetindedir. İslam'ın güzelliği buradadır. İbadeti bile yapamadığımız zaman bununla toplumda birtakım insanların ihtiyaçlarını görmek için bir sistem kurmuş yüce dinimiz. Oruç tutamıyorsunuz ama bunun mukabilinde bir fakire fidye ödüyorsunuz. Bu güzel bir uygulamadır."

Yılmaz, bir kadının "Saç bakımı ve boyası orucu bozar mı?" şeklindeki sorusunu, "Saç boyaması ve bakımı orucu bozan eylemler ve işlemler değil." diyerek cevapladı.

"Nikotin bandı orucu bozar mı?" diyen bir başka vatandaşa ise İstanbul Müftüsü Yılmaz, şu cevabı verdi:

"Nikotin bandı orucu bozmaz. Çünkü o ağızdan veya burundan doğrudan alınan bir şey değil. Koku sürmek gibi bir şeydir. Kokuyu sürdüğünüz zaman nasıl ki cilt emiyor veya havaya karışarak uçup gidiyor. Tıpkı bunun gibi nikotin bandı, kitaplarımızda böyle sayılmış ve bunun orucu bozmayacağı ifade edilmiştir."

Yılmaz, ayrıca vatandaşları faizin haram olup olmadığı, diş çekiminin ve sabah ezanı okunmaya başlanırken bir şey yiyor veya içiyor olmanın oruca etkisine ilişkin sorulara da cevap verdi.

"Alo Fetva" hattına normal günlerde ortalama 200'u aşkın telefon geldiğini ve bunların cevaplandığını belirten Yılmaz, "Ramazanda bu sayı bini buluyor. Bu ciddi bir rakamdır. Vatandaşın sorularına cevap veriliyor. Ramazanın ilk gününde ben vatandaşlarımızın sorularını cevaplamak istedim." diyerek sözlerini tamamladı.