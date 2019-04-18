Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı | Ramazan Bayramı tatili ne zaman?
Üç ayların gelmesi ve Nisan ayının ilerlemesi ile birlikte, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri de internette sıkça araştırılan konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar için Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını onayladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman ve Ramazan Bayramı tatil günleri neler? İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri ile ilgili o detaylar...
Ramazan ayına girmemize kısa bir süre kala, özellikle çalışan vatandaşlar Ramazan Bayramı tatillerini merak etmeye ve internetten sorgulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasını onayladı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum kuruluşundaki çalışanlar 9 gün boyunca idari izinli sayılacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği 2019 Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yazı ve Ramazan Bayramı tatil günleri...
Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı:
“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.
İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”
RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.
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