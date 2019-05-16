Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! Otobüs firmalarına izin çıktı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRamazan Bayramı öncesi önemli gelişme! Otobüs firmalarına izin çıktı…
GeriGündem Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! Otobüs firmalarına izin çıktı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL
16.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! Otobüs firmalarına izin çıktı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! Otobüs firmalarına izin çıktı…

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek. Ek sefer izni 30 Mayıs'ta başlayacak, 11 Haziran'da sona erecek

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 30 Mayıs'ta başlayacak, 11 Haziran'da bitecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Ramazan Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı bildirildi.

Bu doğrultuda, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi.

Otobüsler için ek sefer izni 30 Mayıs'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 11 Haziran'a kadar kullanabilecek.

Karayolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amaçlanan düzenlemeyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Öte yandan, firmalara, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, taşımalardaki sorumluluğu üstlenmeleri ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirildi.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! Otobüs firmalarına izin çıktı…

Kadıköy'de korkunç olay! Kucağındaki bebeği bırakmıştı

Cinayetin bahanesini nota yazdı: Surat yapıyordu!

İşte yeni askerlik