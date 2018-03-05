Ramazan Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı tatili kaç gün?

Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayı ve bayramı da gündeme geldi. Aile ziyaretleri veya tatil için günler öncesinden plan yapmak isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatil takvimini sorguluyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2018 dini takvimine göre Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran’da başlayan Ramazan Bayramı, 17 Haziran’da uğurlanacak.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ VE DİNİ TATİLLER LİSTESİ



– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

BAYRAM ZİYARETLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bayram ziyaretlerinin önemiyle ilgili makale ise şu sözlerle vurgulanmıştır; Bayram günlerinde anne-babalar başta olmak üzere yakınlar, dostlar, komşular, hastalar ve arkadalar ziyaret etmek, onlarla bayramlaşmak bayramda yapılacak önemli görevler arasında yer alır. Yüce Allah, yakınlarla ilginin kesilmemesini istemekte, aksi davrananlarn cezalandırılacağını bildirmektedir:

“Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’n korunmasn emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte onlar için lânet ve yurdun kötüsü olan cehennem vardır..” (Ra’d, 13/25)

Akraba ve komşulara iyilik etmek ve onlarla iyi geçinmek Rabbimizin tavsiyesidir:

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, eliniz altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” ( Nisa, 4/36)