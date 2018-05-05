Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    Hürriyet Haber
    05.05.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    Mayıs ayının gelmesiyle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan'a da sayılı günler kaldı. Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu. Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu da sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

    2018 yılı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak eden vatandaşlar bunun yanında, yaz tatili planlarını ayarlamak için Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak edip araştırıyor. İşte, merakla beklenen 2018 Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan Bayramı tatili hakkında merak edilen detaylar...

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan Bayramı, arefe günü ile 14 Haziran Perşembe günü başlayacak. Ramazan Bayramı'nın denk geldiği günler ise şöyle;

    - 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

    - 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

    - 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

    - 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

    RAMAZAN AYI’NIIN ÖNEMİ

    Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , Ramazan Bayramı ne zaman? , Bayram tatili kaç gün , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri