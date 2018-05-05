Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2018 yılı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak eden vatandaşlar bunun yanında, yaz tatili planlarını ayarlamak için Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak edip araştırıyor. İşte, merakla beklenen 2018 Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan Bayramı tatili hakkında merak edilen detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı, arefe günü ile 14 Haziran Perşembe günü başlayacak. Ramazan Bayramı'nın denk geldiği günler ise şöyle;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

RAMAZAN AYI’NIIN ÖNEMİ

Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.