Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? | Bayram namazı saat kaçta?

Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kala vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olduğunu merak ediyorlar. Bu yıl da geçtiğimiz yıllar gibi 9 gün tatil olacak mı sorusu merakla cevap arıyordu. Peki Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak? İşte detaylar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramında idari izin kararı alınmadığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır." dedi.

Ramazan Bayramı, bayram namazı Türkiye'nin dört bir köşesinde ihya edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre bu yıl Ramazan Bayramı, haziran ayının ortalarına denk gelecek. Peki, hafta sonuna gelmesi nedeniyle kısa sürecek olan Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte, bayram namazı saatleri hakkında Diyanet'in açıkladığı resmi bilgiler

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE TATİL KAÇ GÜN?

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.