Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?
Müslümanlar için mübarek olan ve oruç ibadetinin idrak edildiği Ramazan ayı 5 Mayıs Pazar günü başladı. Ramazan Bayramı tatil günleri, geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklanmıştı. Bayram tatili planı yapacak olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, 2019 Ramazan Bayramı tarihleri ile ilgili detaylar.
Mübarek üç ayların sonuncusu olan on bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesi ile vatandaşların da bayram tatili planları şekillenmeye başladı. Bununla beraber bayram tatili takvimi ve Ramazan Bayramı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, Ramazan Bayramı tatil günleri ile ilgili merak edilenler.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN
Ramazan bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildi. Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verilmişti;
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.
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