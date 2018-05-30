Ramazan Bayramı ne zaman, bayram namazı saat kaçta?

Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Memleket ziyaretleri, bayram tebrikleri ve seyahat planları için şimdiden harekete geçen vatandaşlar, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı, oruç ibadeti için geri sayıma geçilirken vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. Planların şekillenmesinde büyük önem arz eden bayram tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği tarihlere göre gerçekleştirilecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün başlayacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın bitmesinin hemen ardından kutlanan Ramazan Bayramı, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17

Ankara'da Bayram Namazı : 06:04

İzmir'de Bayram Namazı : 06:31

Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53

Edirne'de Bayram Namazı : 06:25

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

ORUÇ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.

İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından merak edilen hususlar arasında yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

2018 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz remi bir açıklama yok ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü