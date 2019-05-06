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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

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Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

Mübarek Ramazan ayına girilmesinin heyecanı yaşanırken, planlarını şimdiden yapmak isteyenler için bir yandan da bayram tarihi araştırmaları başladı. Memleketlerine ya da tatile gidecek olan binlerce kişi, Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor sorusuna yanıt aradı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan resmi bilgiler

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi üzerinden araştırılıyor. Milyonlarca kişinin tatil planlarını yapacağı Ramazan Bayramı için tam tarih sorgulamaları gerçekleşiyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek. 

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