Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?
Mübarek Ramazan ayına girilmesinin heyecanı yaşanırken, planlarını şimdiden yapmak isteyenler için bir yandan da bayram tarihi araştırmaları başladı. Memleketlerine ya da tatile gidecek olan binlerce kişi, Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor sorusuna yanıt aradı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan resmi bilgiler
Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi üzerinden araştırılıyor. Milyonlarca kişinin tatil planlarını yapacağı Ramazan Bayramı için tam tarih sorgulamaları gerçekleşiyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
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