Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? | Bayrama kaç gün kaldı?
Ramazan'ın bitmesine artık sayılı günler kala Ramazan Bayramı'nı idrak edecek olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin tarihini ve tatilin kaç gün olacağını sorgulamaya başladı. Özellikle çalışan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatil planlarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlamak istiyor. Bu konuda hakkındaki detaylar ise geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? | Bayrama kaç gün kaldı?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı oldu. Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan pek çok kişi, tatil planlarını şekillendirmek adına bayram tatilinin kaç gün olduğunu da araştırıyor. Peki, bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı bu yıl 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336).
Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
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