Ramazan Bayramı ne zaman ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi ay?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, Onbir ayın sultanının şehirleri ziyaret etmesiyle birlikte tarih bilgisiyle araştırılan husus oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, konunun detaylarını sorgulamaya devam ediyor. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabı

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE AYIN KAÇINDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgileri arasında yer alan Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günü ile başlayacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından merak edilen hususlar arasında yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

2018 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz remi bir açıklama yok ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü