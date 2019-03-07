Ramazan Bayramı ne zaman? 2019 Ramazan ayının başlangıcı

Her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ve bayramı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Yaz tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2019 takvimine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, “Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi ayda, tatil kaç gün olacak?” gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, 2019 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının bu yılki başlangıç tarihi



Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2019 Ramazan ayı, 6 Mayıs'ta başlayacak. 3 Haziran Pazartesi Arefe sabahını karşılayacak olan vatandaşlar, 4-5-6 Haziran'da Ramazan Bayramı nedeniyle tatil yapacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban’dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah’ın İslam’ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman’ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur’an-ı Kerim’in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…” buyurularak, ramazan ayında insanlık âlemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah’tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kelâmı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah’ın yaşayan mucizesi Kur’an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan’a değer kazandırılmıştır. (1)

Ayrıca bir Hadis-i Şerif’te “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır” (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de “Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” (3)

İslam tarihi boyunca ramazan haricindeki aylarda birbirlerini hırpalayan hatta, birbirlerinin kanını döken toplumlar, Ramazan ayında barış, af, müsamaha ve birbirlerini dinleyip anlama noktasına döndüğü defalarca görülmüştür.

Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde “Ramazan-ı Şerife giripte bu ay çıkmadan kendini Cenâb-ı Hak’ka bağışlatamayan kimse perişan olsun. Anne ve babası yaşlılık günlerini yanında geçiripte (onları hoşnut ederek) cennete giremeyen kimse perişan olsun. (4) buyurmuştur.





