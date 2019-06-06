Ramazan Bayramı mesajlaşmaları son gün de devam ediyor – En güzel bayram mesajları
Ramazan Bayramı üçüncü gününde de Türkiye’nin dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor. Uzakta olan aile üyelerine, yakın dostlarına veya akrabalarına güzel dilekler iletmek isteyen vatandaşlar, bayram mesajlarını araştırıyor. İşte, en güzel bayram mesajlarından derlemeler
Bugün, 2019 Ramazan Bayramı’nın son günü. İlk günden bu yana bayram ziyaretlerini sürdüren vatandaşlar, bir yandan da sosyal medya ve telefon aracılığıyla bayram mesajı paylaşımlarında bulunuyor. Bayram ile ilgili etiketler de Twitter’ın sık sık çok konuşulanlar listesinde yer alıyor. En çok beğenilen ve paylaşılan bayram mesajlarını derledik.
BAYRAM MESAJLARI
İyilik yapan iyilik bulur. Sadece kendine değil, herkese hayırlı özellikle çocuklara iyilik dolu bayramlar olsun.
Rabbimiz, ibadetlerimizi, oruçlarımızı, namazlarımızı, tilâvetlerimizi, sadaka, zekât, infak, hayır ve hasenatlarımızı Ramazan-ı şerîfin muazzam bereketiyle ziyadeleştirerek kabul buyursun! Bayramımızı da mübârek eylesin!
Bugün bayram, bugün sarılma ve kucaklaşma günü. İster yanında, ister uzakta; ister büyük, ister küçük tüm iyi yürekli insanlara mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir bayram diliyorum. Birbirinizi sevin, çünkü sevmek en kolay...
Ramazan bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
Uzakların, yakın olduğu sevginin çokça hissedildiği, çocukların gözlerinin içinin güldüğü, ailelerin kucaklaştığı, sofraların sandalyelerin yetmeyeceği kadar kalabalık olduğu çok güzel bir bayram dilerim...
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.
Ramazanın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.
Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.
Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun...
Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Ramazan bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
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