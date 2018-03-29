Ramazan Bayramı kaç gün olacak? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı kaç gün idrak edilecek sorusu, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Memleket ziyaretleri için iş yerinden ekstra yıllık izin planı yapanlar ve bu ziyaretler için ulaşım organizasyonunu gerçekleştirmek isteyenler, Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün idrak edilecek? İşte, bayram tatili hakkında bazı bilgiler

RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı, arefe günü ile 14 Haziran Perşembe günü başlayacak;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

Ramazan ayının ilk günü ise 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayının habercisi Berat Kandili ise 30 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ANLAMA GELİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2018 yılı Kurban Bayramı tatilinin gelmesine biraz zaman var ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurular için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.