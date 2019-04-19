Ramazan Bayramı için 9 gün tatil kimleri kapsayacak? Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı açıklanan resmi bilgilere göre bu yıl 9 gün tatil olacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleştirilen bu duyurunun ardından gözler Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak sorusuna çevrildi. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve Ramazan Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil kimleri kapsayacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Ramazan Bayramı için 9 günlük tatil duyurusu, birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Tatil planlarını erkenden kurgulamak isteyen vatandaşlar için önem arz eden Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı, Diyanet'in dini takviminde açıklanmıştı. Peki, Cumhurbaşkanlığı açıklamasının ardından Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak ve kimleri kapsayacak? İşte, Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair bazı bilgiler
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.
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