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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Ramazan Bayramı için 9 gün tatil kimleri kapsayacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

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Ramazan Bayramı için 9 gün tatil kimleri kapsayacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı açıklanan resmi bilgilere göre bu yıl 9 gün tatil olacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleştirilen bu duyurunun ardından gözler Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak sorusuna çevrildi. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve Ramazan Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil kimleri kapsayacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Ramazan Bayramı için 9 günlük tatil duyurusu, birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Tatil planlarını erkenden kurgulamak isteyen vatandaşlar için önem arz eden Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı, Diyanet'in dini takviminde açıklanmıştı. Peki, Cumhurbaşkanlığı açıklamasının ardından Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak ve kimleri kapsayacak? İşte, Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair bazı bilgiler

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek. 

RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

 

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