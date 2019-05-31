Ramazan ayının son Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan ayının son Cuma namazı için saat bilgisi edinmek isteyen binlerce kişi, sabah saatleri itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri sorguluyor. Aynı zamanda Kadir Gecesi olan bu günde, Cuma namazının saat kaçta kılınacağı, camilere giderek ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Peki, ramazan ayının son Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Her hafta cemaatle birlikte kılınan Cuma namazı, saat bilgileriyle gündemde yer alıyor. Bugünün Kadir Gecesi olması dolayısıyla feyzine nail olmak isteyen yüz binlerce Müslüman, Cuma namazı saati ile camilere gidecekleri saati merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı bu hafta Başkent Ankara'da 12.51, İstanbul'da 13.07, İzmir'de 13.14, Antalya'da 13.00, Bursa'da ise 13.06'da kılınacak.
Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, II/31)
Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).
Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’ye hicretinden önce Nakiu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)’in emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).
Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)’den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.
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