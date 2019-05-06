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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Ramazan ayının ilk iftarı.. İşte il il iftar saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayının ilk iftarı.. İşte il il iftar saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi

Kentlerin iftar saatleri için detayları 2019 yılına ait imsakiye verilerinde duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca vatandaşın araştırdığı iftar saat kaçta sorusuna yanıt veriyor. İftara kaç saat kaldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, şehirlerine ait imsakiye bilgilerini internet üzerinden sorguluyor. İşte, Diyanet’in yayımladığı resmi bilgilere göre tüm illerimizdeki iftar saatleri ve 2019 Ramazan imsakiyesi

Akşam vaktinin girmesiyle birlikte iftar saatleri için araştırmalar da hız kazandı. Bulundukları merkezde iftarın saat kaçta açılacağını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imsakiye aracılığıyla verdiği detaylara göre, tüm illerin iftar saatleri ve detaylı bilgiler

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

GünTarihSahurSabahÖğleİkindiİftarTeravih
106.05.201904:0905:5013:0616:5820:1221:46
207.05.201904:0705:4913:0616:5820:1321:47
308.05.201904:0505:4713:0616:5920:1421:49
409.05.201904:0305:4613:0616:5920:1521:51
510.05.201904:0205:4513:0616:5920:1621:52
611.05.201904:0005:4413:0616:5920:1721:54
712.05.201903:5805:4313:0517:0020:1821:55
813.05.201903:5705:4213:0517:0020:1921:57
914.05.201903:5505:4113:0517:0020:2021:58
1015.05.201903:5405:4013:0517:0120:2122:00

ANKARA İFTAR SAATLERİ:

GünTarihSahurSabahÖğleİkindiİftarTeravih
106.05.201903:5805:3712:5016:4119:5421:26
207.05.201903:5705:3512:5016:4119:5521:27
308.05.201903:5505:3412:5016:4219:5621:28
409.05.201903:5305:3312:5016:4219:5721:30
510.05.201903:5205:3212:5016:4219:5821:31
611.05.201903:5005:3112:5016:4219:5921:33
712.05.201903:4905:3012:5016:4320:0021:34
813.05.201903:4705:2912:5016:4320:0121:36
914.05.201903:4605:2812:5016:4320:0221:37
1015.05.201903:4405:2712:5016:4320:0321:39

ADANA İFTAR SAATLERİ:

GünTarihSahurSabahÖğleİkindiİftarTeravih
106.05.201904:0105:3312:4016:2719:3821:04*
207.05.201903:5905:3212:4016:2719:3921:05
308.05.201903:5805:3112:4016:2719:4021:06
409.05.201903:5605:3012:4016:2819:4121:08
510.05.201903:5505:2912:4016:2819:4221:09
611.05.201903:5405:2812:4016:2819:4221:10
712.05.201903:5205:2712:4016:2819:4321:11
813.05.201903:5105:2612:4016:2819:4421:12
914.05.201903:5005:2512:4016:2819:4521:14
1015.05.201903:4905:2412:4016:2919:4621:15

İZMİR İFTAR SAATLERİ:

GünTarihSahurSabahÖğleİkindiİftarTeravih
106.05.201904:2806:0313:1317:0220:1421:42*
207.05.201904:2606:0113:1317:0220:1521:43
308.05.201904:2506:0013:1317:0220:1621:45
409.05.201904:2305:5913:1317:0320:1721:46
510.05.201904:2205:5813:1317:0320:1721:47
611.05.201904:2005:5713:1317:0320:1821:49
712.05.201904:1905:5613:1317:0320:1921:50
813.05.201904:1705:5513:1317:0320:2021:51
914.05.201904:1605:5513:1317:0420:2121:53
1015.05.201904:1505:5413:1317:0420:2221:54

TRABZON İFTAR SAATLERİ:

GünTarihSahurSabahÖğleİkindiİftarTeravih
106.05.201903:2605:0712:2316:1519:2921:03*
207.05.201903:2405:0612:2316:1519:3021:05
308.05.201903:2205:0512:2316:1619:3121:06
409.05.201903:2105:0312:2316:1619:3221:08
510.05.201903:1905:0212:2316:1619:3321:09
611.05.201903:1705:0112:2316:1719:3421:11
712.05.201903:1605:0012:2316:1719:3521:12
813.05.201903:1404:5912:2316:1719:3621:14
914.05.201903:1204:5812:2316:1719:3721:15
1015.05.201903:1104:5712:2316:1819:3821:17

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2019 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2019 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz; 

Ramazan ayının ilk iftarı.. İşte il il iftar saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi

 

İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Diyanet İşleri’nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul’da iftar 20.12, Ankara’da 19.54, İzmir’de 20.14’de açılacak.

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLMELİDİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

ORUCA BAŞLAMAK İÇİN HİLALİN GÖRÜLMESİ ŞART MIDIR?

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.
Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En'âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür.

Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.

 

 

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