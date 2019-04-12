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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.04.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

Ramazan ayının başlangıcı ne zaman? İlk oruç bu yıl ne zaman tutulacak?

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Ramazan ayının başlangıcı ne zaman? İlk oruç bu yıl ne zaman tutulacak?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a kısa bir süre kala vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bu yıl ilk orucu ne zaman tutacaklarını merak eden vatandaşlar, Ramazan'ın başlangıç tarihine ilişkin Diyanet'in açıkladığı bilgileri sorguluyor. Peki, ilk oruç bu yıl ne zaman tutulacak? Ramazan ayının başlangıcı ne zaman?

Nisan ayı birlikte, 'bin aydan hayırlı' olarak nitelenen Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 'Üç Aylar'ın başlamasının ardından şimdi de vatandaşlar Ramazan’ın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. İşte, 2019 Ramazan ayı ilgili tüm detaylar...

İLK ORUÇ MAYIS'TA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak. 

6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek. 7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELER?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

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