Ramazan ayının başlangıcı ne zaman? İlk oruç bu yıl ne zaman tutulacak?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a kısa bir süre kala vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bu yıl ilk orucu ne zaman tutacaklarını merak eden vatandaşlar, Ramazan'ın başlangıç tarihine ilişkin Diyanet'in açıkladığı bilgileri sorguluyor. Peki, ilk oruç bu yıl ne zaman tutulacak? Ramazan ayının başlangıcı ne zaman?
Nisan ayı birlikte, 'bin aydan hayırlı' olarak nitelenen Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 'Üç Aylar'ın başlamasının ardından şimdi de vatandaşlar Ramazan’ın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. İşte, 2019 Ramazan ayı ilgili tüm detaylar...
İLK ORUÇ MAYIS'TA
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak.
6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek. 7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELER?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
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